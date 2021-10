Covid: in Emilia-Romagna 314 nuovi casi e sei morti

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Sono 314, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di positività al Coronavirus, individuati in Emilia-Romagna sulla base di oltre 25mila tamponi registrati. Si contano però ancora sei morti: tre in provincia di Parma (due uomini di 88 e 93 anni e una donna di 81), due in provincia di Ferrara (due uomini di 57 e 66 anni) e una donna di 91 anni a Modena.

Con i casi attivi che si mantengono attorno a 14.400, restano sostanzialmente stabili i ricoveri, che sono 47, uno in più di ieri, nei reparti di terapia intensiva e 370 (lo stesso numero di ieri) negli altri reparti Covid. Il 97% degli attualmente positivi non ha bisogno di cure ospedaliere.

In termini assoluti, Parma è la provincia con il numero più alto di contagi con 83 nuovi casi, seguita da Bologna (69) e Forlì-Cesena (34). Dei nuovi positivi 146 sono asintomatici e la loro età media è di 46,8 anni. (ANSA).