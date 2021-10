Comunali: a Bologna affluenza in picchiata, ha votato il 35%

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Affluenza alle urne in picchiata a Bologna: nel primo giorno di elezioni ha votato poco più di un bolognese su tre, il 35,19%. Alle precedenti elezioni votò circa il 60%, allora si votava in un solo giorno. Anche domani a Bologna sarà un giorno festivo, visto che si festeggia il santo patrono, San Petronio.

Anche negli altri 48 comuni della regione chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale l'affluenza alle urne è piuttosto contenuta. Il totale dei votanti è stato attorno al 40% degli aventi diritto. Meglio di Bologna, anche se con percentuali di affluenza non altissime Ravenna, dove ha votato il 41,4%. Domani, lunedì, i seggi resteranno aperti fino alle 15. (ANSA).