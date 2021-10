Vuole entrare a scuola e mostra Green pass modificato, denunciata

Volevano entrare nella scuola - un istituto di Felino, nel Parmense - senza avere il Green pass. Protagoniste della vicenda due donne, una delle quali denunciata per falsità materiale, da parte dei Carabinieri, per avere mostrato ai militari il certificato verde del padre 80enne contraffatto nei dati anagrafici. I fatti risalgono alla mattinata di giovedì quando gli agenti dell'Arma si sono recati nell'istituto della cittadina emiliana dopo che il personale scolastico aveva segnalato dei problemi con alcuni genitori, in particolare con due donne che volevano entrare nella struttura senza il certificato previsto dalla normativa vigente. Mentre una delle due - visto anche l'intervento dei Carabinieri - ha desistito dal proprio proposito, l'altra ha esibito un Green pass cartaceo risultato contraffatto nei dati anagrafici: titolare della certificazione, infatti, il padre 80enne. Il falso certificato è stato sequestrato dai militari e la donna denunciata per falsità materiale.