Sicurezza: arresti e sequestri in piazze 'movida' a Bologna

Due arresti per droga, decine di persone identificate, 75 bottiglie di birra pronte per essere vendute abusivamente e poste sotto sequestro. Sono i risultati dei servizi svolti la scorsa notte dalle forze dell'ordine nella zona universitaria di Bologna, teatro dell'ennesima serata di 'movida' rumorosa. Le manette sono scattate per due spacciatori, un 23enne del Gambia e un 24enne senegalese, sorpresi dai carabinieri a vendere dosi a un paio di clienti in piazza Verdi.

Ai due sono stati sequestrati circa mezzo etto fra hascisc e marijuana e 300 euro.

Militari e agenti agenti della questura hanno controllato decine di persone. Fra questi, sei giovani sono stati trovati dai poliziotti nei pressi di piazza Aldrovandi in possesso di strumenti musicali (bonghi e chitarre) e casse acustiche. Poiché non li stavano suonando, gli strumenti non sono stati sequestrati ma ai possessori è stato spiegato che, in caso di utilizzo, sarebbe scattato il sequestro e la relativa sanzione per il disturbo della quiete.

Questura e polizia locale hanno inoltre sequestrato 75 bottiglie e lattine di birra che alcuni venditori abusivi avevano lasciato fra le auto in sosta e in altri nascondigli.