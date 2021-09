Mostre: tre 'quadri di tarsia' di fra Damiano Zambelli

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - 'Fuori dai cori. Tre 'quadri di tarsia' di fra Damiano Zambelli da Bergamo (1480 circa-1549)' è il tema della mostra visitabile dal 2 ottobre al 5 dicembre al Museo Davia Bargellini di Bologna, promossa dai Musei Civici d'Arte Antica-Istituzione Bologna Musei, in collaborazione con l'Ordine dei Predicatori, nell'ambito delle celebrazioni internazionali per l'ottavo centenario della morte di San Domenico.

Del frate bergamasco "principe degli intarsiatori", trasferitosi nel 1528 a Bologna, dove fu attivo nel convento di San Domenico per un ventennio, sono esposte due tarsie oggi in collezione privata, che rappresentano una Flagellazione e una Crocifissione, affiancate per la prima volta al commesso ligneo conservato al Museo Davia Bargellini, raffigurante a sua volta quest'ultimo soggetto.

La mostra - curata da Mark Gregory D'Apuzzo, Lorenzo Mascheretti e Massimo Medica - ha il sostegno della Galleria Longari Arte Milano e prevede un focus, attraverso pannelli esplicativi, anche all'interno del coro della basilica di San Domenico a Bologna, dove il visitatore troverà approfonditi alcuni postergali che sono in dialogo con le tarsie presentate in mostra. I tre mosaici di legname raffigurano, infatti, composizioni analoghe a quelle visibili nel coro della basilica bolognese, capolavoro di fra Damiano, eseguito con aiuti a partire dal 1541 e terminato un decennio più tardi, poco dopo la morte dell'artista.

La scelta di ambientare la mostra nella sede del Museo Davia Bargellini è motivata - oltre che dalla presenza nella raccolta museale di una tarsia di fra Damiano, proveniente dalla collezione del marchese Virgilio Davia - dalla natura dei pezzi esposti, simbolo di una tecnica artistica posta "all'incrocio di tutte le arti" (André Chastel) e particolarmente diffusa nel corso del Quattrocento e del Cinquecento. (ANSA).