Mostre: Bertozzi e Casoni per la prima volta a San Marino

(ANSA) - SAN MARINO, 30 SET - Per la prima volta Bertozzi e Casoni espongono a San Marino, nella sede di Claudio Poleschi Arte Contemporanea dal 2 ottobre al 30 novembre, le loro sculture dipinte, che hanno ottenuto fama internazionale e accoglienza in importanti Musei e gallerie d'arte grazie a iconografie complesse e coinvolgenti e ad un magistrale uso di un materiale come la ceramica. Agli ultimi due decenni risalgono le opere in mostra, dal titolo 'Evergreen', un'esposizione che per quantità di opere e termini temporali si presenta quasi come un'antologica della loro produzione di maggiore successo.

Un primo nucleo di opere "storiche" comprende "Albino al bar" (un piccolo di gorilla albino seduto su un tavolo di Saarinen che offre ai visitatori un posacenere colmo di cicche di sigaretta), "Barile con pappagallo" (dismesso barile di petrolio sovrastato da un bellissimo pappagallo); "Bardhal" e, tra gli altri, "Minimi avanzi" (un tavolino da bar a tre gambe che fa da base a una natura morta) e "Composizione n.14", versione ridotta del tema delle cassette da pronto soccorso presentato alla Biennale di Venezia dello stesso anno. Altro nucleo è composto dalla serie di borsette "Lucrezia" e "Greta", ma anche "21 aprile": un accessorio tra i più diffusi, normalmente chiuso e impenetrabile, diviene, se aperto, occasione per entrare in un complesso mondo di oggetti che raccontano di vicende, memorie e contraddizioni. Poi, alcune opere tra le più recenti dedicate a omaggiare maestri come Gauguin, Van Gogh e Morandi. Un maestro del passato come Arcimboldo era già stato oggetto di reinvenzione con il ciclo delle "Cinque Stagioni" di cui sono in mostra "Studio per Estate" e "Autunno". A conclusione, l'opera "Ritratto" del 2019, eseguita in occasione del Festival della Filosofia di Modena: l'ambiguità della "Mademoiselle Rivière" di Ingres viene sviluppata in un'inedita versione scultorea, interamente in ceramica, sostituendo il volto femminile con quello di una giovane gorilla. (ANSA).