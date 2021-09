Il Festival Internazionale torna a Ferrara dall'1 al 3 ottobre

Dopo l'edizione online dell'anno scorso, torna Internazionale a Ferrara, il Festival di giornalismo che, come da tradizione, si svolge nella città estense. La rassegna, organizzata dal settimanale in collaborazione con Comune di Ferrara, Arci Ferrara e Associazione IF, si svolgerà l'1, il 2 e il 3 ottobre. Tra i fili conduttori ci saranno il mondo post pandemico, con le criticità e le fragilità messe in luce dal Covid-19, la crisi climatica e il suo intreccio con salute globale e diseguaglianze e l'attualità internazionale, a partire da Afghanistan e Birmania. Il 30 settembre sera un concerto del duo Colapesce-Dimartino farà da anteprima del festival e da chiusura di Ferrara sotto le stelle, in un ideale passaggio di testimone fra le due manifestazioni. L'edizione 2021 di Internazionale a Ferrara, la quindicesima, vedrà la partecipazione di 137 ospiti da 27 Paesi di cinque continenti, cento incontri e sei workshop.

Il festival potrà contare anche su due nuove location: l'ex Refettorio e Palazzo Naselli Crispi.