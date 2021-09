Definito comitato promotore per Rimini Capitale Cultura 2025

(ANSA) - BOLOGNA, 29 SET - Definito il comitato promotore della candidatura di Rimini a Capitale Italiana della Cultura 2025. Oltre al Comune di Rimini, sono coinvolti la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, la Diocesi di Rimini, l'Agenzia del Piano strategico- Rimini Venture, l'Università di Bologna e la Camera di Commercio della Romagna. Nel dettaglio il comitato dialogherà con il coordinatore del progetto, il giornalista Giorgio Tonelli, che nel suo ruolo avrà il compito di fare da raccordo tra i gruppi di lavoro, i comitati e i soggetti che saranno coinvolti.

"L'indicazione del coordinatore del progetto e del comitato promotore - sottolinea l'amministrazione riminese in una nota - rappresenta una prima base organizzativa di quella che sarà l'articolata struttura di governance di un progetto che prevede un importante lavoro partecipativo della città". I prossimi passi saranno l'istituzione del comitato tecnico scientifico, con esperti e figure di supporto specifiche e l'indicazione del direttore di candidatura. In parallelo, infine, prosegue il progetto per il riconoscimento del Tempio e delle terre malatestiane come patrimonio dell'Unesco. (ANSA).