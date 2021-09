Grande Oriente d'Italia a Rimini omaggia i 700 anni di Dante

(ANSA) - RIMINI, 28 SET - 'Fratelli in viaggio per riveder le stelle': è il titolo scelto in omaggio a Dante Alighieri, nel 700/o anniversario della morte, per l'assise massonica della Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia, in programma al Palacongressi di Rimini l'1 e 2 ottobre. Parole ispirate alla sua Commedia, "ma anche un invito - spiegano gli organizzatori - dopo il difficile momento che il mondo si è trovato ad affrontare, a riprendere insieme, con speranza, il cammino sotto la volta del cielo che ci unisce tutti e ci indica la meta verso la quale dirigerci sulle orme di tanti maestri liberi muratori del passato, come Ernesto Nathan, straordinario sindaco di Roma, ed Ettore Ferrari, artista e autore del celebre monumento a Giordano Bruno, di cui si parlerà nel corso di un convegno. Due grandi intellettuali che guidarono il Goi diventando un punto di riferimento culturale e politico per le nuove generazioni dell'inizio del secolo scorso".

La Gran Loggia aprirà venerdì i battenti con l'inaugurazione di due mostre, una allestita dall'Associazione italiana di filatelia massonica dedicata a Ernesto Nathan nel centenario della morte "e a 60 fratelli illustri", l'altra - 'Ettore Ferrari. Un viaggio tra arte, politica e massoneria' - a cura del Servizio Biblioteca. Un convegno sarà poi l'occasione per presentare il volume 'Ettore Ferrari Gran Maestro e artista fra risorgimento e antifascismo. Un viaggio nelle carte del Grande Oriente d'Italia' di Elisabetta Cicciola, con le conclusioni affidate al Gran Maestro Stefano Bisi. I lavori rituali inizieranno alle 14 e verranno sospesi alle 18, quando saranno aperte al pubblico le porte del Tempio. Seguiranno un omaggio a Dante dell'attore Patrizio Rispo, poi l'allocuzione di Bisi.

Sabato mattina riprenderanno i lavori rituali e nel pomeriggio si terrà il convegno 'Dalla 'Porta Magica' allo studio dei Rituali', con il Gran Bibliotecario Bernardino Fioravanti, Mino Gabriele e il Gran Maestro Bisi. Nelle due giornate è in programma anche una rassegna di incontri con gli autori. (ANSA).