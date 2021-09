Made in Italy: Deloitte, Emilia-Romagna tra le più dinamiche

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Le imprese dell'Emilia-Romagna si confermano tra le più dinamiche e interessanti di tutto il panorama nazionale". Lo sottolineano il responsabile Deloitte Private, Ernesto Lanzillo, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile del premio "Best Managed Companies", istituito da Deloitte Private, con il sostegno di Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), di Confindustria e di Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

"Anche quest'anno, infatti, solo la Lombardia è riuscita a premiare più aziende dell'Emilia-Romagna. Regione che eccelle in molti settori tipici del Made in Italy (dal food al fashion, fino alle imprese della motor valley), l'Emilia-Romagna è una delle zone del Paese in cui la tradizione ha saputo costantemente innovarsi dando vita a esperienze imprenditoriali eccezionali - aggiungono -. Anche per le prossime edizioni ci aspettiamo numerosi candidati e vincitori provenienti da questa regione".

Le aziende vincitrici della quarta edizione del "Deloitte Best Managed Companies Award" sono: Alma Petroli, CLAI, Coswell, Custom, Flash Battery, Florim, Gruppo SGR, Lincotek, Overmach, SCM Group, Vici & C. e Webranking. (ANSA).