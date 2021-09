Covid: in Emilia-Romagna 289 casi e tre morti

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - Sono 289 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di poco meno di 15mila tamponi. Si contano ancora tre morti: si tratta di un uomo di 90 anni in provincia di Piacenza, una donna di 86 anni a Parma e un uomo di 80 anni a Forlì.

I casi attivi restano stabili attorno a quota 14mila, il 96,9% dei quali in isolamento domiciliare. Sostanzialmente stabili anche i ricoverati che sono 47 in terapia intensiva, uno in in meno di ieri e 390 (+4) negli altri reparti Covid.

Dei nuovi positivi gli asintomatici sono 107, individuati soprattutto attraverso il contact tracing e gli screening, mentre l'età media è di 34,2 anni. Bologna, con 75 casi, è la provincia con il numero più alto di casi in termini assoluti, seguita da Modena (55) e Parma (41). (ANSA).