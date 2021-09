Covid:E-R; 340 nuovi casi, stabili ricoveri in terapia intensiva

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Sono 340 - 422.652 quelli complessivi dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività registrati in Emilia-Romagna a fronte di 25.931 tamponi effettuati. Dei nuovi contagiati - spiega la Regione nel bollettino quotidiano - 128 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di tracciamento e screening. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 36,8 anni. Guardando alle singole province Bologna è in testa con 73 nuovi casi, seguita da Ravenna (53), Modena (47), Parma (40), Reggio Emilia (34), poi Rimini (31), Forlì (22), Piacenza e Ferrara (entrambe 12), Cesena (10) e, il Circondario Imolese Le persone guarite, sono 177 - 395.251 il computo generale - mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 162 in più rispetto a ieri (13.942 in totale): di questi, le persone in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.508 (+159), il 96,88% del totale dei casi attivi.

Nelle ultime 24 ore si registra il decesso, a Parma, di una donna di 73 anni mentre risultano stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva (48, dato invariato) e in leggero aumento quelli negli altri reparti Covid: (386 con una crescita di 3 unità).

Sul fronte della campagna vaccinale alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 6.408.733 dosi. Sul totale sono 3.089.592 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

