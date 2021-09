Gp Russia: Sainz "ottima strategia, domani lotteremo"

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Sono molto contento. Abbiamo fatto un'ottima strategia facendo due giri alla fine per portare le gomme in temperatura e poi abbiamo trovato un giro piuttosto forte. Purtroppo sono stato uno dei primi a tagliare il traguardo e non ho sfruttato il miglioramento della pista". Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz, che domani partirà in prima fila nel Gp di Russia a Sochi.

"La gara? Sembriamo un po' più forti. Ci sono Mercedes e Red Bull dietro che saranno veloci, ci aspettiamo che superino tante macchine. Però noi lotteremo e cercheremo di divertirci - ha proseguito lo spagnolo -. Il via sarà divertente, spero di poter superare Norris in partenza, magari sfruttando la sua scia.

Partire sullo sporco qui è penalizzante, quindi dovrò prepararmi bene per non perdere troppo allo scatto". (ANSA).