Gp Russia: pole a Norris davanti alla Ferrari di Sainz

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Lando Norris (McLaren) ha ottenuto la pole del GP di Russia di F1, in programma domani sul circuito di Sochi. In prima fila partirà anche Carlos Sainz con la Ferrari.

Seconda fila per George Russell con la Williams e Lewis Hamilton, che dopo aver dominato le qualifiche ha tardato troppo ad adeguare gli pneumatici all'asfalto più asciutto.

La terza fila sarà occupata da Daniel Ricciardo con la McLaren e da Fernando Alonso con l'Alpine. Solo settimo tempo e quarta fila per Valtteri Bottas, che avrà a fianco Lance Stroll con l'Aston Martin. In coda partiranno domani Charles Leclerc e Max Verstappen, che hanno cambiato il motore alla loro Ferrari e Red Bull (ANSA).