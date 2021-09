Fiamme in azienda rifiuti nel Reggiano, domate da Vvf

Incendio - senza conseguenze per le persone - a Brescello, nel Reggiano, alla Gheo Suolo & Ambiente società del gruppo Unieco Costruzioni Meccaniche specializzata nel trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. A prendere fuoco, intorno alle 12, alcuni cumuli di materiali solidi, prevalentemente con fibre tessili, accatastati nel centro di stoccaggio dell'azienda in via Finghé alla periferia della cittadina emiliana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato rapidamente le fiamme: la situazione, a quanto si è appreso, è rimasta sempre sotto controllo, e sono considerate trascurabili le ripercussioni all'esterno del sito anche se è stato chiesto l'intervento dell'Arpae per il controllo dell'aria.

Per far fronte all'incendio - si ipotizza originato da un innesco accidentale per autocombustione - sono giunte tre squadre di pompieri dalla centrale, Guastalla e i volontari di Luzzara. Al momento le squadre sono ancora sul posto per completare lo smassamento del materiale e la bonifica dei focolai.

Alla Gheo Suolo & Ambiente si è recata anche la sindaca di Brescello, Elena Benassi. "Mi trovo alla Gheo - ha scritto sul suo profilo Facebook - dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l'incendio che si è sviluppato all'interno di un settore di un capannone aperto. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Brescello e la Polizia Locale Unione Bassa Reggiana. La situazione - ha aggiunto - è sotto controllo, Arpae attivata per il controllo dell'aria e stiamo seguendo le procedure previste dal piano di protezione civile comunale".