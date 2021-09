Covid: in Emilia-Romagna 340 nuovi casi e cinque morti

Sono 340, in linea con gli ultimi giorni, i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna dove si registrano altri cinque morti con sindrome Covid-19, fra i quali una 62enne del Bolognese e una anziana di 104 anni del Modenese.

In lieve aumento, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 48 (+3). Mentre sono in leggero calo quelli negli altri reparti Covid 383 (-9). È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

I nuovi casi sono stati rilevati su oltre 37mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 60 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (57) Bologna (51).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 192 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 395.074. I casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 13.780 (+143 rispetto a ieri). Di questi quasi il 97% è in isolamento domiciliare.