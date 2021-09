Zaki: da Palermo a Bologna per Patrick, tournée di "Raizes"

(ANSA) - PALERMO, 24 SET - Raizes Teatro, compagnia per i diritti umani, decide di supportare l'attivista, in vista della seconda udienza del processo a Patrick Zaki, risalendo la penisola e mettendo in scena in alcune delle principali piazze italiane "My name is Patrick Zaki - 45 Days" di e con Alessandro Ienzi, spettacolo vincitore del Premio Orestiadi e supportato da Global Campus of Human Rights, Avant- GardeLawyers, International Human Rights Art Festival. Quattro le tappe: Palermo, Napoli, Roma, Bologna. Si parte martedì prossimo, alle 17, da piazza Verdi, a Palermo, con la prima performance. Poi, a bordo di un camper, 5 componenti della compagnia, muniti dell'attrezzatura necessaria, salperanno per Napoli, dove il giorno dopo, alle 20, in piazza del Plebiscito, avrà luogo la seconda manifestazione pacifica, pacifista e artistica, come è nello stile e nella strategia di 'cultural advocacy' della compagnia. Il 30 settembre, in piazza Santa Maria in Trastevere, alle 20, la terza tappa sarà a Roma. L'1 ottobre alle 21 l'ultima e più importante tappa, in piazza Maggiore, a Bologna, città adottiva di Patrick, dove lo studente detenuto in Egitto stava completando i suoi studi del Master 'Gemma', all'Alma Studiorum. La compagnia Raizes metterà in scena una forma breve di "My Name is Patrick Zaki - 45 Days", performance in cui il giovane attivista è rappresentato da un Joker, un novello Prometeo incatenato e castigato per aver offerto il fuoco della conoscenza agli uomini. "La libertà di espressione è un diritto fondamentale e ci consente di vivere pienamente il nostro animo e il nostro pensiero - aggiunge Ienzi -. Nessuno può esserne privato e per di più sulla base di strategie del terrore e dell'oppressione. Siamo vicini a Patrick, in quanto giovani, artisti, attivisti e sognatori. L'arte deve assumersi la responsabilità di raccontare ciò che ci fa vergognare di esseri umani e la vicenda che riguarda Patrick è una di queste", conclude. La compagnia documenterà il viaggio e le tappe dello spettacolo attraverso un diario che sarà pubblicato quotidianamente sulle pagine di Raizes Teatro e di Human Freedom Facebook e instagram. A conclusione del viaggio sarà presentato un documentario. (ANSA).