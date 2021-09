Una figurina e un torneo per ricordare Federico Aldrovandi

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Una figurina di calcio legata al ricordo di Federico Aldrovandi. È la nuova iniziativa che la Curva Ovest della Spal presenterà domani, 25 settembre, nel giorno del 16/o anniversario della morte del giovane che risale al 2005, quando morì durante un controllo di Polizia. Un momento - in programma alle 11 ai Giardini del Grattacielo a Ferrara, che vedrà coinvolte anche le autorità cittadine.

Successivamente comincerà il 'Torneo Federico Aldrovandi' nel nuovo campo sportivo realizzato nel Parco Coletta (giardini del Grattacielo): la manifestazione è organizzata dalle associazioni Officina Meca, Contrarock e Uisp Ferrara.

"È una iniziativa importante e significativa - ha sottolineato l'assessore allo Sport, Andrea Maggi - ospitata in un luogo riqualificato della città, aperto alle attività delle associazioni sportive e culturali grazie al progetto 'Giardino per Tutti'. Ci fa piacere come amministrazione comunale ospitare un evento che richiama una vicenda ancora viva nella memoria dei ferraresi".

A maggio 2019 si è tenuto, nel campo sportivo dell'Ugo Costa in viale Krasnodar, il primo torneo delle associazioni 'Trofeo Federico Aldrovandi'. In quell'occasione il torneo fu interrotto dal maltempo e mai recuperato. Contrarock e Uisp ripropongono il torneo, questa volta di calcetto, nel campo, recentemente inaugurato, del Parco Coletta. (ANSA).