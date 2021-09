Salute: posturologia in età pediatrica, convegno a Bologna

'La Ripartenza' è il tema su cui punterà Medinforma, centro medico con sedi a Bologna e Lecce, per il convegno scientifico 'Schiena dritta e... di corsa. Come fare? La posturologia in età pediatrica. Gli esperti a confronto'. Si terrà sabato 25 settembre a Bologna, a partire dalle 9.

Il programma, multidisciplinare, coinvolge specialisti di branche diverse, coordinati dall'ortopedico Lucio Catamo.

Responsabili dell'evento il segretario regionale dei pediatri dell'Emilia-Romagna, Alessandro Ballestrazzi, e il chirurgo vertebrale Stefano Giacomini. Relatori il fisiatra Daniele Sarti, l'oculista Domenico Bellisario, la dentista Giulia Katsinas, l'ortopedico Loris Mirabile, l'otorino Luca Mirabelli, il kinesiologo Luca Sergio e lo specialist Lorenzo Casadio. È in progetto la ripresa dello screening gratuito dell'esame del passo già avviato con successo due anni fa nelle scuole di Bologna, ma interrotto a causa dell'emergenza che ha obbligato alla Didattica a distanza.