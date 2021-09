Shawn Mendes annuncia tour mondiale, tappa a Bologna

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Farà tappa il 2 aprile all'Unipol Arena di Bologna il "Wonder: The World Tour 2022" di Shawn Mendes, che torna in Italia a tre anni dagli show sold out di Torino e Bologna. Il cantautore nominato ai Grammy e vincitore di più dischi di platino ha annunciato il suo spettacolo che farà tappa in 64 arene tra Nord America ed Europa, dove prenderà il via il 14 marzo da Copenaghen. In Nord Americana il tour partirà il 27 giugno da Portland e includerà città come Vancouver, Washington DC, Brooklyn, Los Angeles e Miami prima di chiudere il 26 ottobre a Newark.

Ad aprire il concerto italiano ci sarà la cantautrice e polistrumentista statunitense King Princess.

L'annuncio del tour segue l'uscita del singolo Summer of Love con Tainy e soprattutto dell'album Wonder, che ha debuttato al n.1 nella classifica Billboard Top 200 facendo di Mendes uno dei tre Artisti uomini ad avere raggiunto il n.1 con quattro album entro i 22 anni d'età. (ANSA).