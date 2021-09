Mostre: Caleidoscopica, mondo illustrato di Olimpia Zagnoli

Negli spazi cinquecenteschi dei Chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia, prende vita dal 24 settembre al 28 novembre una mostra che ripercorre dieci anni della carriera dell'illustratrice di origine reggiana Olimpia Zagnoli, mostrando il suo tratto inconfondibile attraverso disegni, stampe, neon, tessuti, sculture in ceramica, legno e plexiglas e oggetti di uso comune. La mostra, 'Caleidoscopica.

Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli', curata da Melania Gazzotti, è promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani in collaborazione con il Comune e proporrà un viaggio tra le immagini più iconiche dell'illustratrice che è riuscita a conquistare in pochi anni, con le sue sinuose e colorate figure, il mondo dell'editoria, della moda e della comunicazione.

L'artista espone anche il 'Giardino di sculture' composto da sei opere di grande formato. L'esposizione è accompagnata da un catalogo edito da Lazy Dog Press, casa editrice specializzata in illustrazione e grafica.

Accanto alla mostra è in programma 'Capriole di pensieri', un progetto a cura di Fondazione Palazzo Magnani, Scuole e Nidi d'Infanzia-Istituzione del Comune e Reggio Children, in cui le suggestioni delle opere della giovane artista, ex bambina delle scuole dell'infanzia di Reggio, vengono interpretate in sintonia con l'età e con gli interessi delle bambine e dei bambini delle scuole e nidi d'Infanzia della città. Info su www.palazzomagnani.it. (ANSA).