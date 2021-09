Fiere: torna l'Esercito italiano a Rimini Welness

Benessere, fitness e sport, sono gli elementi cardine scelti dall'Esercito Italiano per la partecipazione alla 15/a edizione di "Rimini Wellness", l'evento fieristico organizzato nella città romagnola dal 24 al 26 settembre 2021,appuntamento dedicato al mondo del benessere.

Nell'area espositiva all'interno del quartiere fieristico (Piscine Est), coordinata dal Comando Militare Esercito 'Emilia Romagna', l'Esercito ha allestito un percorso di 'military fitness' in cui i visitatori potranno cimentarsi, sotto gli occhi degli istruttori del 186/o reggimento paracadutisti 'Folgore' di Siena, in esercizi dinamici e aerobici con zaino, che riproducono l'allenamento quotidiano del soldato.

Tra le novità di questa edizione, la presenza di Radio Esercito, la web radio di Forza Armata, nata nel 2019 all'interno degli studi del 28/o reggimento comunicazioni operative 'Pavia' di Pesaro. L'emittente radiofonica, interamente gestita da militari professionisti del settore, trasmetterà eccezionalmente dall'area espositiva, dalle 9 alle 18 delle tre giornate di apertura al pubblico.

Radio Esercito, trasmette in streaming sul sito www.esercito.difesa.it, oltre che sulle principali app e piattaforme di agglomerazione radio. (ANSA).