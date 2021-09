Danza: Zakharova sarà Francesca da Rimini in omaggio a Dante

Sarà la star internazionale della danza Svetlana Zakharova la protagonista dell'omaggio a Dante pensato dalla Sagra Musicale Malatestiana con la figura di Francesca da Rimini, che rivivrà sabato sera al Teatro Galli della città romagnola nelle sue movenze. Sabato l'étoile russa presenterà 'Amore', serata in collaborazione con il progetto del Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini e con il patrocinio di Dante2021, Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

In scena, ci saranno figure di donna, declinazioni diverse d'amore con le quali l'étoile di due palcoscenici - il Bol'soj e la Scala - già all'apice come interprete classica, sceglie di confrontarsi con il linguaggio contemporaneo.

Affiancata da Mikhail Lobukhin, Artemy Belyakov, Denis Savin e i Solisti del Balletto Bol'šoj di Mosca, Svetlana Zakharova aprirà la serata al Teatro Galli con Francesca da Rimini, balletto creato dal coreografo Jurij Possokhov e ispirato al V canto dell'Inferno.

A seguire il duo Come un Respiro creato da Mario Bigonzetti su musiche di Georg Friederich Händel, Variations on an Anatolian folksong, coreografia di Artemy Belyakov e un cavallo di battaglia della celebre danzatrice: La morte del cigno pezzo celeberrimo di Mikhail Fokine su musica di Camille Saint-Saens. Sigla la serata la firma della coreografa irlandese Marguerite Donlon che affida a Svetlana Zakharova uno dei suoi cavalli di battaglia, Strokes Through The Tail, composto sulle note della Sinfonia in sol minore di Mozart Per l'étoile si tratta di un ritorno al Galli, dopo le emozioni regalate al pubblico riminese nel dicembre 2018 insieme al violinista Vadim Repin con lo spettacolo Pas de Deux for Toes and Fingers, tra gli eventi di punta che hanno segnato l'inaugurazione del Teatro della città. (ANSA).