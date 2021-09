Covid: in E-R 332 nuovi casi e altri sette morti

Calano i ricoveri nei reparti Covid in Emilia-Romagna, mentre in regione si registrano ancora 332 casi di coronavirus e si contano altri sette morti con sindrome Covid-19. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione.

I nuovi contagi sono rilevati sulla base di oltre 31mila tamponi delle ultime 24 ore. Tra le province Bologna in testa con 60 nuovi casi, seguita da Modena (56) e Parma (55); poi Rimini (38), Reggio Emila e Forlì (entrambe con 29 nuovi casi).

Quindi Ravenna (27), il Circondario Imolese (14), Cesena (10), e infine Ferrara e Piacenza con 7 casi ciascuna.

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (49), mentre 387 sono le persone negli altri reparti Covid (27 in meno da ieri).