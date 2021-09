Premi: a Piero Ferrari il 'Mecenate dello sport 2021'

Sarà assegnato al vice presidente del Gruppo Ferrari, l'ing.Piero Ferrari, il premio Mecenate Dello Sport - "Varaldo Di Pietro", 2021. La cerimonia di consegna del riconoscimento si svolgerà a Roma il 29 settembre, nel Salone d'Onore del Coni, alla presenza del presidente del Comitato olimpico, Giovanni Malagò, e sarà presentato dal vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale. Il premio, promosso dalla "Fondazione Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro", è giunto alla nona edizione e intende dare il giusto riconoscimento a coloro che, in campo nazionale e internazionale, hanno fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e l'esaltazione dei suoi valori universali espressi sia nella pratica delle discipline sportive sia in attività di alto valore sociale e solidale.

Piero Ferrari è stato a lungo al fianco di suo padre, Enzo Ferrari, in un proficuo percorso di collaborazione e, come si legge nella motivazione del premio, "attraverso la sua attività e la sua dedizione all'azienda di famiglia è oggi il simbolo di stile, eleganza, competenza, continua ricerca e innovazione, uniti a una lunga ed unica tradizione, che rappresentano alcuni dei più importanti valori racchiusi nel marchio Ferrari".

"Abbiamo voluto assegnare il premio all'ing.Ferrari - afferma il presidente della Fondazione, Giovanni Di Pietro - in rappresentanza del brand Ferrari, perché questo grandissimo e prestigioso marchio non rappresenta soltanto la storia dell'automobilismo e degli sport motoristici ma perché in essa sono racchiusi i grandi valori che fanno dello sport un grande esempio di vita Piero Ferrari raccoglie al meglio, nella sua figura e nelle sue importanti esperienze professionali, la continuità e la forza di questi valori. Siamo orgogliosi che abbia accettato il nostro riconoscimento e di poterlo consegnare nelle sue mani e, idealmente, alla storia e a tutto il mondo Ferrari". Nel corso della cerimonia sarà anche assegnato il premio "Giornalismo, Economia e Sport", conferito a Maria Leitner, giornalista del TG2 e conduttrice di Tg2 Motori.

(ANSA).