Parapendio precipita in un bosco, morto nel Ravennate

Un uomo sui 60 anni è morto, precipitando con il suo parapendio tra i boschi a Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Sono ancora in corso le operazioni per il recupero, dal momento che il parapendio è rimasto appeso, impigliato a un albero, in un punto dove la vegetazione è fitta. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118, nella zona di Monte Battaglia. (ANSA).