Mare magnum nostrum, il Mediterraneo di Gea Casolaro

(ANSA) - RAVENNA, 22 SET - Il progetto 'Mare Magnum Nostrum' dell'artista Gea Casolaro giunge alla fase finale dal 23 settembre al 31 dicembre al Museo Nazionale di Ravenna con una grande installazione ambientale che riproduce l'immagine del mare Mediterraneo e delle sue coste, ovvero un ambiente immersivo, di colore blu, dove il pubblico, trovandosi idealmente al "centro del mare", potrà osservare il mosaico di foto che lo compongono. L'installazione entrerà a far parte delle collezioni del museo. Il progetto, a cura di Leonardo Regano e promosso dalla Direzione Regionale Musei dell'Emilia-Romagna-Museo Nazionale di Ravenna, è realizzato grazie al sostegno dell'Italian Council, programma di promozione dell'arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L'opera 'Mare Magnum Nostrum', realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Ravenna, presenterà una selezione di foto, tra le molte pervenute al sito www.maremagnumnostrum.art, scelte dall'artista e allestite in un display. L'opera compone un mosaico di storie e di punti di vista collettivi differenti per leggere la storia del Mediterraneo dal Novecento ad oggi. Il lavoro è nato per stimolare la riflessione su alcune questioni centrali come l'ecologia, il tema dell'immigrazione e dell'incontro tra i popoli, ma anche, in maniera più lieve e ludica, per indagare, in senso quasi antropologico, cosa significa la parola "Mediterraneo" nel nostro immaginario. Importante, in questo progetto, è la connessione con il luogo, Ravenna, città da sempre simbolo dell'incontro tra genti e culture, tra Oriente e Occidente. In un anno di lavoro il progetto ha visto la costruzione di un grande archivio digitale di immagini del mare. Grazie a una 'call to action' cui hanno risposto persone da ogni parte d'Europa e del Nord Africa, sono state raccolte più di 1.500 foto che raccontano il mare in tutte le sue tematiche, declinazioni e suggestioni. (ANSA).