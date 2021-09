Covid: in E-R altri quattro morti fra cui un 36enne

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Altre quattro persone sono morte con Covid-19 in Emilia-Romagna fra i quali un 36enne della provincia di Modena. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, secondo il quale sono 257 i nuovi positivi al coronavirus, a fronte di quasi 31mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sale il numero dei ricoverati: un paziente in più in terapia intensiva (per un totale di 49 degenti) e quattro nei reparti Covid (in totale 414). Le altre tre vittime di oggi sono una 99enne del Riminese, un 81enne della provincia di Parma e un 69enne del Forlivese.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 307 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 394.441.

Diminuiscono i casi attivi, cioè i malati effettivi, che oggi sono 13.438 (-54 rispetto a ieri), di cui il 96,5% a casa senza bisogno di ricorrere a cure ospedaliere.

La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 41 nuovi casi, seguita da Piacenza (38), Reggio Emilia (30), Bologna e Rimini (entrambe 29); quindi Parma (25), Ferrara e Forlì (entrambe 20). A seguire Modena (14) e infine Cesena (6) e il Circondario Imolese (5). (ANSA).