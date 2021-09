Trovato ferito ad agosto muore in ospedale, ipotesi omicidio

Un uomo di 34 anni trovato in gravi condizioni lungo la Nuova Estense a Castelnuovo Rangone in provincia di Modena il 25 agosto è morto all'ospedale e la Procura ora apre un fascicolo per omicidio, dato che l'ipotesi più probabile, avanzata già il giorno del ritrovamento dell'uomo ferito sul ciglio della strada, è che si sia trattato di una aggressione.

In un primo momento i carabinieri che conducono le indagini avevano preso in considerazione anche l'ipotesi di un incidente stradale, ma un'unica frattura riportata dal 34enne alla calotta cranica ha portato a escludere questo scenario. (ANSA).