Margherita Missoni firma capsule per Max

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Margherita Maccapani Missoni ha firmato una capsule collection per la prossima primavera estate per Max & Co: 'Shall We?' - il titolo della proposta - è un mini guardaroba composto da 35 pezzi che invita a indossare ogni capo in modo inaspettato: il foulard stampato come top, il parka tecnico come abito, il blazer a pelle. I cardigan ricamati si indossano sopra il bikini o con i pantaloni sartoriali; abiti prendisole si abbinano di giorno a sandali e borse intrecciate, ma si trasformano con un blazer dopo il tramonto. Margherita spiega di essersi ispirata alle collezioni e ai cataloghi d'archivio del brand degli anni '90.

Le linee minimal e pulite dell'epoca caratterizzano infatti l'estetica della capsule, mentre le margherite, ricamate, applicate o stampate, rappresentano il fil rouge che unisce tutti i capi della collezione. "Shall We? - racconta lei - è il mio motto: un approccio leggero e gioioso alla moda che diventa uno stimolo ad abbracciare un atteggiamento possibilista anche nella vita." Shall We? per il brand segna anche il debutto del progetto &Co.llaboration, che vedrà nomi noti o talenti emergenti prendere parte a partnership esclusive. (ANSA).