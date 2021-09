Fotografia: lo stabilimento Laterlite ospita 'Luce naturale'

Gli spazi industriali dello stabilimento Laterlite di Rubbiano di Solignano (Parma) ospitano dal 30 settembre al 30 novembre la mostra 'Luce naturale', a cura di Daniele De Luigi e organizzata nell'ambito del programma Imprese Aperte, progetto promosso da Upi-Unione Parmense degli Industriali e dall'associazione 'Parma, io ci sto!' in occasione di Parma 2020+2021. L'evento presenta fotografie scattate all'interno dello stabilimento da Gabriele Basilico nel 1983 e da Luca Santiago Mora tra il 2017 e il 2020. Nelle foto a colori di Basilico, commenta De Luigi, "è come se la fabbrica raccontasse se stessa, con un fotografo che tende a nascondere la propria abilità facendosi passare per cronista".

In quegli scatti rappresenta anche un paesaggio storico, dagli anni Settanta, in cui la fabbrica era divenuta simbolo della lotta operaia, agli anni Ottanta in cui la sfera del lavoro e quella del privato si separano inesorabilmente e i luoghi industriali tornano a rappresentare solo se stessi. A distanza di quasi quarant'anni, anche Luca Santiago Mora è stato chiamato a fotografare lo stabilimento Laterlite, ma in un contesto molto diverso, dove l'architettura non appare mai da sola, ma sembra esistere solo nel rapporto con l'ambiente, le persone, il tempo: "da soggetto fotografico, la fabbrica si fa soggetto senziente, vivo e perno di nuove relazioni". Il Gruppo Laterlite nasce nei primi anni Sessanta da un gruppo di imprenditori impegnati nel settore dei laterizi, che decise di portare in Italia la tecnologia di produzione del Leca, materiale già diffuso in Scandinavia per le sue caratteristiche adatte a una crescente cultura di isolamento termico delle costruzioni. Dopo molti mesi di ricerche, l'individuazione a Rubbiano di Solignano di un giacimento di argilla naturale adatta alla produzione di argilla espansa Leca diede impulso alla costituzione nel 1964 di Laterlite e alla realizzazione di un forno nel sito dove ancora oggi è presente il principale polo produttivo aziendale. (ANSA).