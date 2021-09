Vaccini: E-R; partita somministrazione terza dose, 400 fatte

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - E' partita, in Emilia-Romagna, la somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid-19, da destinare in via prioritaria a trapiantati e immunocompromessi: alle 14 sono state oltre 400 le vaccinazioni effettuate, e quasi 7.000 le convocazioni inviate in tutto il territorio regionale, da Piacenza a Rimini. Le persone interessate, ossia quelle che rientrano nelle categorie indicate dal ministero della Salute, sono contattate direttamente dall'Azienda sanitaria di riferimento: attualmente i pazienti che fanno parte delle categorie individuate sono circa 53.200.

Di questi - spiega la Regione in una nota - la maggior parte, 30.500, sono pazienti con patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure. (ANSA).