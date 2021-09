Covid: in Emilia-Romagna 333 nuovi casi e quattro morti

Sono 333 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di poco meno di 15mila tamponi registrati. I morti sono quattro: un uomo di 79 anni e una donna di 96 nel Piacentino, una donna di 91 anni a Parma e un uomo sempre di 91 anni nel Ferrarese. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.438.

I casi attivi sono 13.586, il 96,6% in isolamento domiciliare perché non richiede cure ospedaliere. I ricoverati in terapia intensiva sono 43, due in meno di ieri, mentre quelli negli altri reparti Covid sono 7 in più, ovvero 416.

Dei nuovi positivi 139 sono asintomatici, individuati soprattutto attraverso il contact tracing, l'età media è di 36,1 anni. Bologna, con 86 casi, è la provincia con il maggior numero di nuovi contagi in termini assoluti, seguita da Modena (62) e Parma (51). (ANSA).