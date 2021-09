Alimentare: torna Acetaie aperte nella provincia di Modena

Torna il 26 settembre, in Provincia di Modena 'Acetaie Aperte', l'appuntamento promozionale più importante dell'anno per il comparto, organizzato dai Consorzi di tutela dell'aceto balsamico di Modena Igp e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena Dop e che ogni anno richiama migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione e anche oltre. Acetaie Aperte si conferma come una interessante destinazione per gli enoturisti, che nonostante la pandemia nell'ultimo anno hanno continuato a muoversi, pur rimanendo all'interno dei confini nazionali, alla ricerca di esperienze gustative inedite da vivere in sicurezza, spinti da una crescente voglia di approfondire la conoscenza del patrimonio dei sapori territoriali. Si stima che nei tre anni precedenti sia cresciuto del 10% annuo il numero dei turisti che hanno viaggiato con la principale motivazione di conoscere e vivere con esperienze dirette l'enogastronomia.

Alle degustazioni di aceto balsamico in purezza o in abbinamento con altri prodotti tipici del territorio e ai tradizionali percorsi guidati nei locali deputati alla produzione - con spiegazione dell'intera filiera produttiva - nonché nei musei del territorio dedicati al pregiato condimento, si affiancheranno molte attività en plein air, come le visite in vigna, al giardino botanico sulla valle del Panaro, sul Cimone e sulle Prealpi, oppure la cottura del mosto in paiolo all'aperto, le visite in fattoria didattica o nel parco animali o ancora la dimostrazione di vendemmia con i più piccoli. (ANSA).