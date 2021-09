A Dario Argento il 'Premio Cinema e Industria' 2021

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - Andrà al regista, sceneggiatore e produttore Dario Argento il 'Premio Cinema e Industria ad honorem 2021' riconoscimento pensato per 'La Settima Arte Cinema e Industria', kermesse - giunta alla terza edizione in programma a Rimini dal 30 settembre al 3 ottobre - dedicata al mondo della celluloide e ai suoi mestieri, ideata e organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna con la collaborazione del Comune di Rimini. Il maestro del cinema italiano riceverà il premio insieme a Beppe Caschetto (Premio alla produzione), Blasco Giurato (Premio alla fotografia), Andrea Occhipinti-Lucky Red (Premio alla distribuzione intitolato alla memoria di Gianluigi Valentini), selezionati dalla giuria presieduta dal regista Pupi Avati e composta da Nicola Bassano storico del cinema e referente Cineteca di Rimini, Roy Menarini direttore artistico de 'La Settima Arte Cinema e Industria' e docente di 'Cinema e industria culturale" dell'Università di Bologna; Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna; Gianfranco Miro Gori, storico del cinema e Stefano Pucci, imprenditore. I vincitori della terza edizione della rassegna saranno premiati nella cerimonia che si terrà il 3 ottobre al Teatro Galli presentata dal direttore di Rai3, Franco Di Mare, alla presenza dell'attore Neri Marcorè. Nel corso della cerimonia sarà consegnato anche il riconoscimento Valpharma per il cinema in memoria dell'imprenditore Roberto Valducci e dedicato alle giovani professioniste dell'Industria cinematografica: sarà premiata la Makeup Artist Claudia Mancini. Ad aprire il festival riminese, nella 'Opening Night' del 30 settembre un reading di Marina Massironi, 'Lo spirito di Giulietta', dedicato a Giulietta Masina nel centenario della nascita. (ANSA).