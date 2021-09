Covid: in E-R prosegue il calo dei nuovi casi, due morti

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - Prosegue, in Emilia-Romagna, il calo della curva dei nuovi contagi: nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati 343, individuati sulla base di oltre 25mila tamponi. Si contano ancora due morti: si tratta di un uomo di 82 anni di Bologna e uno di 83 di Cento (Ferrara).

I casi attivi sono poco più di 13mila, con il 96,6% in isolamento domiciliare. Crescono leggermente i ricoverati: sono 45 in terapia intensiva (quattro in più di ieri) e 409 negli altri reparti Covid (+2).

Dei nuovi positivi, 145 sono asintomatici e l'età media è di 38,3 anni. Modena continua ad essere la provincia con il numero di contagi più alta (81) seguita da Bologna (51) e Ravenna (42).

