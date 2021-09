Covid: chiuse altre due discoteche in riviera Riminese

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - La polizia di Rimini ha chiuso altre due discoteche per inosservanza delle norme anti-covid. I due locali sono entrambi Misano Adriatico. Quando i poliziotti sono arrivati per un controllo hanno visto che erano in corso serate danzanti, con circa 1500 persone in un locale e 1100 nell'altro, perlopiù ragazzi e tutti sprovvisti di mascherine.

Molti degli avventori erano accalcati sulla pista intenti a ballare, con un disc jockey che occupava il palco. Per entrambi i locali è scattata la solita chiusura di cinque giorni. Ad uno dei due locali è stata inoltre contestata la vendita di bevande alcoliche oltre l'orario consentito, che è fissato alle 3 di notte. (ANSA).