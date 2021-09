Consegnata al Capo Polizia la Chiave della città di Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - La Chiave della Città di Ferrara, per il Capo della Polizia, Lamberto Giannini. L'onorificenza gli è stata consegnata nella Residenza Comunale estense dal sindaco Alan Fabbri alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario di Stato all'Interno Nicola Molteni e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenuti alla cerimonia.

Il riconoscimento è stato assegnato alla guida della Polizia italiana perché, si legge nella motivazione, "con passione, determinazione e competenza le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno affermato la legalità nel quartiere Gad-Giardino Arianuova Doro. Siamo grati alla Polizia di Stato - viene aggiunto - perché ogni giorno, tra la gente, nelle vie e nelle piazze di Ferrara, alimenta il sentimento di fiducia nelle istituzioni, garantendo la sicurezza della nostra comunità.".

Secondo Giannini - che ha anche visitato l'area del Giardino, dove ha incontrato una rappresentanza di cittadini dei comitati di quartiere - "questo è un momento importante, emozionante, simbolico ma importante perché dà testimonianza, a mio avviso, di quanto possano riuscire a fare sul territorio le Istituzioni insieme, tutte le Istituzioni, i cittadini le Associazioni, riuscendo a mettere a profitto e a frutto un impegno che è costante, che è sempre mirato al benessere della nostra gente. Io - ha osservato - spero di esportare questo modello in sempre più città, che è un modello integrato, modello di vita insieme." A giudizio del sindaco, "questa cerimonia è per tutta la comunità ferrarese particolarmente significativa poiché intende rappresentare il sincero ringraziamento per il lavoro profuso in questi ultimi anni nel campo della legalità e della sicurezza urbana realizzato in un'area di particolare degrado quale è quella del Giardino del Grattacielo". (ANSA).