Mostre: aperta a Parma 'Banksy Building Castels in the Sky'

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - Inaugurata a Palazzo Tarasconi a Parma la mostra 'Banksy Building Castels in the Sky', dedicata all'artista di strada più famoso al mondo che nasconde la sua identità da 25 anni e 'icona della poetica rivoluzione dei writers e della denuncia sociale. La mostra, evento di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 ha aperto ufficialmente i battenti alla presenza, tra gli altri, del sindaco, Federico Pizzarotti e del critico d'arte, Vittorio Sgarbi.

"Chissà che Banksy non sia nascosto tra noi - ha esordito il primo cittadino parmigiano come riporta una nota - : non c'è una sua opera che non colpisca l'immaginario, che non ci tocchi con empatia pur con pochi tratti. Godiamoci Banksy, godiamoci la nostra città, godiamoci questa grande ripartenza".

La mostra di Banksy è dedicata alla parmigiana Francesca Alinovi, scomparsa nel 1983 e prima a livello internazionale ed accademico ad accorgersi dello straordinario mutamento creativo concretizzato prima dalle strade di New York e poi in tutto il mondo dei writers - al suo omicidio è dedicato un dipinto di Keith Haring - mentre l'orazione finale è stata tenuta da Sgarbi che ha partecipato alla realizzazione della mostra. "Banksy - ha ricordato - è un grande artista perché non vuole farsi riconoscere, ma svela, ci fa riconoscere, la realtà che ci circonda. La sua è un'arte senza l'alterigia delle grandi opere d'arte -h achiosato - che ci dicono essere create da qualcuno più bravo, più geniale, più in gamba di noi. Banksy è tutti noi". La rassegna, che rimarrà aperta al pubblico fino al 16 gennaio, si compone di oltre 100 opere, tra cui alcuni dipinti, le più importanti serigrafie e numerosi stencil. Opere da 'Dismaland print' a 'Love Is In The Air', da 'Barcode' a 'Monkey Queen', da 'Girl with Balloon' a 'Mickey Snake'. (ANSA).