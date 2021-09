Covid: calano i ricoverati, ma ancora sette morti

Calano i ricoverati per Covid-19 in Emilia-Romagna, ma si contano altri sette morti e 473 nuovi positivi, su 27.908 tamponi. Tra i nuovi casi nel bollettino giornaliero della Regione ci sono 132 asintomatici, mentre tra le province al primo posto c'è Bologna con 98 nuovi casi più sei dell'Imolese, poi Modena (97) e Parma (75).

I guariti sono 770 in più, i casi attivi sono 304 in meno per un totale di 13.063, il 96,5% in isolamento a casa. I deceduti sono due donne di 92 e 101 anni in provincia di Forlì-Cesena, una donna di 99 anni del Piacentino, un 90enne del Modenese, un'83enne del Bolognese, un 61enne del Ravennate e un 74enne del Riminese. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41 (-3), 411 quelli negli altri reparti Covid (-16).

(ANSA).