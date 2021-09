Auto: l'European Le Mans Series torna a Imola nel 2022

(ANSA) - ROMA, 17 SET - A distanza di sei anni, l'European Le Mans Series torna protagonista all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. E' stato annunciato oggi l'accordo tra Formula Imola e Le Mans Endurance Management, società organizzatrice dell'Elms, per la stagione 2022, nella quale il campionato europeo di riferimento riservato a vetture Sport Prototipi e Gran Turismo gareggerà a Imola. La data prevista è il weekend del 13-15 maggio, all'interno di un calendario che prevede la gara all'Autodromo Ferrari come unico round italiano.

"Nel mio primo mandato - ricorda il direttore dell'Autodromo, Pietro Benvenuti - ne sono state corse tre edizioni e quindi conosco molto bene il valore e la grande competitività di questo campionato per vetture Sport Prototipi e Gran Turismo.

Una notizia che farà molto piacere agli appassionati, che mi auguro il prossimo anno possano essere presenti in gran numero sulle tribune e nel paddock. Stiamo lavorando a fondo per riportare a Imola importanti competizioni motoristiche come è nella tradizione del nostro autodromo, per un calendario 2022 che si preannuncia ricco di eventi importanti". (ANSA).