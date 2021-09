Incidenti lavoro: operaio forestale muore travolto da albero

Un boscaiolo di 56 anni residente a Bedonia, nel Parmense, ed originario del Pakistan ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un bosco del comune di Corniglio, paese della montagna parmigiana. L'operaio era impegnato a tagliare un albero quando il tronco è caduto dalla parte dove c'era il 56enne che è stato travolto e schiacciato.

Allertati dai colleghi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed il Soccorso Alpino, sul posto anche l'elisoccorso ma per il boscaiolo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

"La morte dell'operaio forestale nel cantiere di Cancelli di Lagadei è una tragedia terribile che sconvolge la nostra comunità - ha sottolineato in una nota il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, territorio dove si stavano svolgendo il lavoro - Spesso associamo la montagna a luogo di bellezza incontaminata e di pace. Oggi però qui perde la vita un lavoratore, una persona. La morte sul lavoro è quanto oggi di più atroce qui possa capitare. il Parco nazionale si attiverà con le istituzioni preposte per ricostruire la dinamica dell'accaduto".