Ferrara 'da gustare', a novembre primo Food Festival

Ferrara si promuove anche sotto il profilo del gusto, tra le capitali delle Food Valley emiliana: a novembre si terrà il primo Ferrara Food Festival, dal 5 al 7, vetrina per le materie prime locali, la gastronomia tipica, i marchi territoriali e l'agricoltura. L'iniziativa è stata presentata questa mattina.

Del Ferrarese sono 18 dei 44 prodotti riconosciuti come Dop e Igp in regione e il Festival parte da qui per promuovere la gastronomia estense. "Ci siamo avvalsi della collaborazione di un partner che ha firmato alcune delle manifestazioni di settore più note, come la festa del torrone di Cremona e il festival del cioccolato di Modena - spiega il sindaco Alan Fabbri - Abbiamo quindi creato una cornice organizzativa di massimo livello per un evento che intende avere respiro nazionale, e oltre. È di questi mesi, inoltre, l'introduzione del marchio Deco: si arriva proprio quest'anno al compimento di un percorso che ha portato alla nascita di un marchio locale, perché crediamo nella qualità, nel saper fare e nel legame con il territorio, e investiamo per promuovere e far conoscere questo straordinario patrimonio".

L'evento, ha aggiunto l'assessore al Turismo, Matteo Fornasini, "arriva tra la conclusione della stagione estiva e il periodo natalizio e terrà viva l'attenzione su Ferrara anche a novembre, prima del ricco calendario programmato per dicembre.

Il Ferrara Food Festival sarà il culmine di un percorso che ci ha visti impegnati in questi mesi, a fianco della Camera di Commercio, della Strada dei vini e dei sapori, delle associazioni, per predisporre le migliori condizioni per valorizzare tutto il buono che la nostra terra e il patrimonio della nostra tradizione produce. La cucina ferrarese è parte integrante della gloriosa storia ferrarese e presenta peculiarità che la rendono unica, anche nel panorama della cucina emiliana".

La manifestazione è promossa dall'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara.

