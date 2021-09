Anziano investito da monopattino cade e batte la testa,grave

(ANSA) - CESENA, 15 SET - Sono molto gravi le condizioni di un uomo di 87 anni che oggi, poco prima delle 17, stato investito a Cesena in via Fiorenzuola, non lontano dal centro città, da un monopattino condotto da un giovane. L'anziano ha battuto pesantemente la testa ed e" stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale 'Bufalini' in condizioni molto gravi. Sul posto oltre al 118 anche la Polizia Locale che sta ricostruendo l'incidente. (ANSA).