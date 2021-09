Aeroporti: Dhl inaugura il nuovo gateway a Bologna

Dhl Express Italy, specializzata nel trasporto espresso internazionale, ha inaugurato oggi il suo nuovo gateway all'Aeroporto di Bologna. Il nuovo impianto, a basso impatto energetico, è frutto di un investimento di 33 milioni e permette di servire sia il traffico aereo internazionale da e per l'Emilia-Romagna, sia la distribuzione di ultimo miglio di Bologna e provincia. Può gestire oltre 17mila spedizioni all'ora a una velocità massima di 2,5 metri al secondo grazie a un 'sorter' (l'insieme di impianti, sistemi e nastri trasportatori che distribuiscono la merce in ingresso e uscita) di ultima generazione.

La struttura è dotata anche di un impianto fotovoltaico da 105 kW posto sopra le pensiline dei parcheggi che contribuisce alla riduzione dei consumi e fornisce energia pulita alle 25 postazioni con sistema di ricarica dei veicoli elettrici, che rappresentano il 50% della flotta di furgoni in servizio presso il nuovo centro. A Bologna lavorano oltre 140 addetti tra diretti ed indiretti, che nei giorni di picco possono crescere anche del 10%.

All'inaugurazione, questa mattina, hanno partecipato l'ad di Dhl Express Italy Nazzarena Franco, l'assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini, l'assessore comunale alla mobilità Claudio Mazzanti, il presidente e l'ad del Marconi Enrico Postacchini e Nazareno Ventola e l'ex premier Romano Prodi. "Il nuovo gateway di Bologna rappresenta un passo in avanti significativo nella nostra strategia di rafforzamento in Italia, che vede investimenti complessivi superiori a 350 milioni - spiega Franco, ricordando che per Dhl Express Italy Bologna rappresenta il secondo aeroporto italiano per volumi di traffico - L'Emilia-Romagna continua a rappresentare per noi un mercato strategico". Per l'Aeroporto di Bologna, la messa in esercizio ha comportato un investimento di dieci milioni per la realizzazione della struttura.