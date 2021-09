Il premier Draghi a Bologna, per Business School e G20

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è a Bologna, arrivato alla Bologna Business School per la cerimonia di intitolazione dell'Aula Magna all'economista e politico Nino Andreatta. Il premier è stato accolto dal cardinale Matteo Maria Zuppi al quale ha rivolto un "Finalmente ci incontriamo". Poi è stato salutato da Romano Prodi, che di Andreatta fu allievo e amico, e fra gli altri dal presidente di Regione, Stefano Bonaccini, dal sindaco Virginio Merola, dal rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini. Poi Draghi è atteso a Palazzo Re Enzo per la conclusione del G20 delle Religioni.

A Nino Andreatta, protagonista dell'Accademia italiana, della storia politica nazionale e dell'Università di Bologna, nonché fondatore della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna e delle Università di Trento e della Calabria, la Bologna Business School dedica la sua nuova Aula magna come riconoscimento del suo contributo alla comunità accademica e in ricordo della sua figura di economista, attento alla relazione tra economia, politica e società.

L'Aula Magna di Villa Guastavillani è stata svelata oggi al pubblico. È stata progettata da Mario Nanni e realizzata da Viabizzuno. Contiene una raccolta di 2.500 volumi donati dalla società editrice Il Mulino in ricordo di Nino Andreatta. (ANSA).