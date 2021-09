Covid: 314 nuovi casi in E-R, oltre mille guariti

Sono 314, in diminuzione rispetto agli ultimi giorni, i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 35.554 tamponi. Mentre crescono i guariti, si contano altri due morti, ultranovantenni, mentre i ricoveri sono sostanzialmente stabili, con un lieve aumento nei reparti Covid (428, +8) e due in meno in terapia intensiva: 43.

Dei nuovi casi, 126 sono asintomatici, l'età media è 41,9 anni, e tra le province resta al primo posto Bologna con 94 più due dell'Imolese, seguita da Modena (70). I guariti sono 1.048 in più e diminuiscono di conseguenza i casi attivi, 14.208 (-736), il 96,7% in isolamento a casa. I due deceduti sono un 95enne del Reggiano e un 92 del Riminese.

Alle 13 sono state somministrate complessivamente 6.181.085 dosi di vaccino; 2.942.686 sono le persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).