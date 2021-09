Chef Cracco produrrà un suo vino con ragazzi di San Patrignano

La cantina di San Patrignano accompagna i primi passi della storia enologica dei vini Vistamare prodotti dall'azienda agricola di Carlo e Rosa Cracco.

Ai ragazzi della Comunità è stato affidato il compito di vinificare le uve della vendemmia 2020 e 2021 raccolte nell'azienda del celebre chef: da qui avrà origine il rosso Colle Giove - Colli di Rimini Rosso Doc da vitigno Sangiovese e Cabernet Sauvignon. La commercializzazione dell'annata 2020 è prevista per il mese di ottobre.

"Abbiamo scelto di collaborare con San Patrignano per questo progetto perché è una realtà che conosciamo da tanti anni e che apprezziamo particolarmente - spiegano Carlo e Rosa Cracco in una nota - non solo per la sua vocazione sociale, dedita al recupero e al reinserimento dei ragazzi in difficoltà, ma anche per la grande qualità dei loro prodotti, dai formaggi, al tessile, ai prodotti da forno. Quando le cose buone fanno anche del bene, è una doppia soddisfazione".

La cantina di San Patrignano si è occupata del controllo delle uve, delle fasi di vinificazione, affinamento e imbottigliamento finale con la consulenza di Luca D'Attoma, enologo toscano di fama internazionale, che opera nella cantina della comunità insieme a un gruppo di settanta ragazzi dal 2019.

Dai 5 ettari di terreno, di cui 3,5 ettari di vigneti a bacca rossa, della tenuta Vistamare che si trova sui colli di Santarcangelo di Romagna, saranno prodotte in totale 10.000 bottiglie. (ANSA).