Emilia-Romagna

(ANSA) - CESENA, 14 SET - Incidente mortale, verso le 17, sulla Via Cervese all'altezza della frazione Pioppa di Cesena.

Nello scontra tra un auto e una moto ha perso la vita il guidatore della due ruote, un cesenate di 36 anni. Sul posto sono intervenuti, invano, i sanitari del 118 - che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo morto sul colpo - e la Polizia Locale per accertare le cause del sinistro.

