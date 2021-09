Incidenti lavoro: morto operaio in cantiere nel Riminese

(ANSA) - BOLOGNA, 11 SET - Giovedì, nel pomeriggio, era rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro a Molino di Sant'Antimo, frazione di Sant'Agata Feltria in Alta Valmarecchia, nel Riminese. L'uomo, un operaio 50enne di origine campana, è morto - come riporta la stampa locale - all'ospedale 'Bufalini' di Cesena dove era stato condotto in elisoccorso a seguito delle ferite riportate mentre era impegnato nel cantiere del metanodotto Rimini-San Sepolcro lungo la Strada Provinciale che porta a Casteldelci.

Sui fatti indagano i Carabinieri di Novafeltria e la Medicina del Lavoro. I materiali con i quali il 50enne stava lavorando - pezzi di grosse tubature da assemblare e saldare, precisano i media riminesi - sono stati posti sotto sequestro.

A dare l'allarme erano stati i colleghi di lavoro dell'uomo, giovedì verso le 15. Trasportato con l'elicottero giunto da Ravenna all'ospedale di Cesena, il 50enne è morto circa 12 ore dopo il ricovero. (ANSA).